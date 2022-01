Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG retrouveront la compétition avec un choc face à l’Olympique Lyonnais à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine (14h00 sur Eurosport 2). Battues sèchement en novembre dernier en championnat (1-6) en plein milieu de l’affaire Kheira Hamraoui, les Parisiennes voudront prendre une revanche et se qualifier pour la suite de la compétition. Et à la veille de cette rencontre, la capitaine des Rouge & Bleu – Grace Geyoro – s’est présentée en conférence de presse et a évoqué cette confrontation, dans des propos rapportés par L’Equipe. Extraits choisis.

Une revanche après la défaite 1-6 en novembre ?

« La défaite à Lyon nous a laissé un petit goût amer car nous sommes des compétitrices : on a toujours envie de gagner tous les matches. C’était un match assez difficile pour nous. L’objectif était de vite passer à autre chose, de rebondir, de continuer à travailler, on savait qu’on allait avoir d’autres échéances. Demain (samedi), c’est un nouveau challenge, un nouveau match. Il faut oublier ce qu’il s’est passé et se dire qu’on va donner le maximum demain pour se qualifier et pourquoi pas aller chercher cette Coupe de France. »

L’OL favori pour ce match selon Sonia Bompastor

« Aujourd’hui, on a encore des objectifs. C’est vrai qu’on a perdu ce match du mois de novembre (1-6). mais je ne pense pas qu’il faille remettre en doute et en cause tout ce qu’on a pu faire la saison dernière (…) On est sûres de nos qualités, de nos forces. On devait travailler, recréer un groupe, cela n’a pas été facile pour nous durant ces six premiers mois, mais on a travaillé dur, on a eu une défaite en Championnat. Nous aussi on peut se placer en favorites. On a ce droit-là. On a travaillé pour et on va le démontrer samedi, on verra qui seront les favorites. »