Geyoro : « Il y a une relation forte entre moi et le PSG »

Ce soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG reçoivent Lyon dans le cadre de la deuxième journée de la D1 Arkema. Malgré les départs cet été, Grace Geyoro estime que son équipe aura encore des ambitions cette saison.

Trois semaines après le Trophée des Championnes remporté par Lyon, les Féminines du PSG retrouvent les Lyonnaises – au Parc des Princes – ce soir pour le compte du choc de la deuxième journée de D1 Arkema. Avant cette rencontre entre les deux meilleures équipes du championnat de France, Grace Geyoro, la capitaine du club de la capitale, s’est confiée à l’Equipe. Les départs cet été, dont celui de Kadidiatou Diani, les ambitions de son équipe, sa prolongation de contrat…Extraits choisis.

Où en est le PSG Féminin ?

« C’est une nouvelle équipe, mais le projet reste le même, les objectifs aussi. C’est au fur et à mesure des matches qu’on va savoir où on se situe. On est bien parties, on a un match important qui va arriver ce dimanche. Après le mois d’octobre, on pourra faire un point.«

Sa prolongation

« Je ne ferai jamais mes choix en fonction d’autres personnes ou d’autres joueuses. Je les fais parce qu’ils me correspondent. Je me sens bien dans ce projet-là, donc j’y crois forcément. Les infrastructures, les matches au Parc… il faut voir les très bons côtés des choses. On aime bien ressortir le négatif, mais on oublie tout ce qui est en train de se mettre en place. On a fait un mercato plutôt bien, voire même très bien. Les résultats nous le prouveront. Il y a des départs de cadres, de joueuses expérimentées, mais il ne faut pas le voir négativement. Elles étaient peut-être arrivées à la fin de quelque chose. Il y a eu des départs, mais ça ne m’a pas plus inquiétée que ça, honnêtement. Il y a une relation forte entre moi et le PSG. Ce n’est pas comparable avec les autres joueuses, on a un autre lien. On a montré une confiance mutuelle, le club et moi.«

Le départ de Gérard Prêcheur

« On était un peu au courant, on avait discuté de ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain, on était dans la confidence. L’avantage c’est qu’on ne change pas tout, on garde le staff, on est dans la continuité du projet. C’est une force. On a gardé ce qu’on a très bien fait avec Gérard, on ne voulait pas tout jeter à la poubelle. Jocelyn va pouvoir gérer avec le reste du staff.«

Jocelyn Prêcheur

« On s’est toujours toutes bien entendues avec lui. Il est dans l’échange, dans la communication. Il est très posé, avec une grande connaissance du football. Il a fait tout le début de sa carrière d’entraîneur avec son père, donc niveau football il est assez équipé. C’est la même vision, je ne m’inquiète pas du tout du départ de Gérard. C’est une autre génération, une autre façon de communiquer, de manager. C’est quelqu’un de calme, plus posé.«

Le PSG peut encore rivaliser avec l’OL ?

« Si on se dit qu’on ne peut pas rivaliser, autant ne pas jouer. On travaille pour jouer ce genre de match. Cette rivalité existe toujours, on a toujours l’objectif de gagner ce Championnat. On veut jouer ces gros matches, encore plus au Parc des Princes. Avec les play-offs, c’est un peu différent, même si l’objectif reste le même : gagner tous les matches.«