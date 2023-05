Ce samedi après-midi (16 heures, BeIN Sports 1), les Féminines du PSG affrontent celles de Lyon en finale de la Coupe de France. Grace Geyoro, capitaine des Rouge & Bleu, s’est penchée sur ce choc.

Les Féminines du PSG et celles de Lyon vont s’affronter deux fois en une semaine. La première fois, ce samedi en finale de la Coupe de France. Elles se retrouveront – au Parc des Princes – le dimanche 21 mai dans le cadre de l’avant-dernière journée de D1 Arkema, qui devrait dicté du titre de championne de France. Grace Geyoro, capitaine des Rouge & Bleu s’est confié au Parisien quelques heures avant cette première manche contre les Lyonnaises. Pour elle, une saison réussie pour le PSG serait de remporter ces deux finales.

« On s’est mis des objectifs en début de saison »

« Ce sera quoi une saison réussie au PSG ? De remporter les deux finales. On s’est mis des objectifs en début de saison : rapporter le plus de titres possibles. Je pense qu’on réalise une belle saison malgré les pépins physiques et tous les aléas qu’on a connus. Il faut que ça se conclue par un titre, voire deux. Ce serait une vraie fierté. On rêve de remporter ces titres quand on est au PSG. On a connu des saisons difficiles et on est passé par beaucoup de travail. Donc essayons d’en rapporter au moins un. »

A voir aussi : Gérard Prêcheur annonce la fin de saison de Kadidiatou Diani

« Tout le monde peut marquer, pas que les attaquantes »

Grace Geyoro, élue meilleure joueuse du mois d’avril en D1 Arkema, a également évoqué la difficulté des Parisiennes à marquer cette saison et comment régler ce soucis contre l’OL. « En continuant sur nos qualités : poser notre jeu, notre rythme. On sait qu’une victoire passera par l’efficacité. On ne pourra pas se permettre d’avoir énormément d’occasions. Une seule action peut être déterminante. Mais tout le monde peut marquer, pas que les attaquantes. Les milieux, moi, Jackie (Groenen)…Avec les blessures de Marie (Katoto), Kadi (Diani) ou Ramona (Bachmann), on a dû apporter cette efficacité et conclure des actions. J’essaye de me projeter et d’obtenir des situations. Si une coéquipière est mieux placée, j’essaye de la servir et si j’arrive à marquer, c’est autant de plaisir. »

« J’ai des responsabilités en tant que capitaine »

La milieu de terrain a enfin évoqué son avenir, elle qui a failli partir l’été dernier. « Regret d’être restée au PSG ? Non. Je l’ai dit rapidement : ça ne s’est pas fait (avec Chelsea) et j’ai vite switché mentalement. Je savais qu’en restant, c’était pour être à 200 %. Je donnerai toujours tout pour ce club. J’ai grandi ici, je suis reconnaissante. J’ai des responsabilités en tant que capitaine et je ne bouge pas de cette ligne. Un départ d’actualité cet été ? (Rires) C’est une autre question, ça ! Le sujet est clos pour l’instant. Je suis encore sous contrat avec le PSG et je me concentre sur ces deux titres.«