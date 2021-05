Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG peuvent faire un grand pas vers le titre de champion de France de D1 Arkema en réalisant un résultat sur la pelouse de Lyon, son dauphin (un point d’avance). Comme son entraîneur, Grace Geyoro était en conférence de presse à la veille de ce déplacement capitale. Extraits choisis.

L’état d’esprit du groupe

Geyoro : “C’est un match très important pour nous. Nous nous sommes bien préparées, nous avons confiance nous, et nous n’allons rien lâcher. On a envie d’aller décrocher quelque chose cette année. Nous restons donc concentrées sur nous. On sait ce que l’on a envie d’aller chercher, et on va tout faire pour.“

Les clés du match

Geyoro : “Il faudra faire ce que l’on a su faire lors des derniers matches contre Lyon. Nous avions joué notre jeu et réussi à nous procurer des occasions. On savait que les détails allaient être très importants. Cela veut dire qu’il faudra encore une fois être très efficaces. Lyon est une bonne équipe qui voudra mettre son jeu en place et aller nous chercher car nous sommes leaders. À nous d’être confiantes, de produire du jeu et d’être solides car il y aura aussi des moments plus difficiles. Il faudra concrétiser la moindre occasion, être des “tueuses”, pour aller chercher ce titre. On va donner le maximum.“

Un ascendant psychologique ?

Geyoro : “Je ne sais pas. La seule certitude est que l’on arrive à battre cette équipe et à mettre notre jeu en place. Nous avons toutes confiance en nous. On est très forte et solide, aussi dans nos têtes. Nous connaissons nos qualités et celles de notre équipe, nous sommes donc focalisées sur nous. On sait que dimanche, il faudra donner le maximum. Il faudra être très concentrées du début à la fin. Chaque détail comptera, défensivement et offensivement. Il faudra faire preuve de détermination et passer un cap supplémentaire, ne rien lâcher. Si c’est le cas, avec l’équipe que l’on a, je pense que ça ira.“

Le match

Geyoro : “On ira à Lyon pour gagner. Nous n’allons pas nous contenter d’attendre, au contraire. C’est ce qui a été notre force toute la saison. On va aller les chercher, attaquer, et essayer de se procurer un maximum d’occasions. On devra aussi être costaud défensivement, et je pense que l’on arrivera à se créer des opportunités, comme lors des derniers matches, et même pendant toute la saison. Cela a été notre jeu, notre force : toujours avancer. On veut continuer ainsi. “