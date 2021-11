Geyoro : « On va essayer de prendre du plaisir »

Les Féminines du PSG affrontent demain soir – au Parc des Princes – le Real Madrid dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Après avoir remporté ses deux premiers matches dans la compétition, les Parisiennes voudront poursuivre leur sans-faute en mettant à distance son meilleur adversaire du groupe. Présente en conférence de presse, Grace Geyoro – la capitaine parisienne -s’est réjouie de jouer au Parc des Princes. « Jouer au Parc c’est un honneur. On va essayer de prendre du plaisir et d’en donner un maximum à nos supporters. On a la chance d’affronter le Real Madrid. Une équipe que l’on respecte beaucoup. Il y a une évolution du football féminin. »