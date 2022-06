Depuis la nouvelle ère annoncée au PSG, de nombreux chantiers se présentaient face à la nouvelle direction sportive du club de la capitale, et l’un d’entre eux est celui des jeunes. En effet, le Paris Saint-Germain est doté d’un des meilleurs centre de formation et vivier au monde, et est souvent pointé du doigt pour la mauvaise exploitation de ceux-ci. Avec la signature de son premier contrat professionnel, Ismaël Gharbi est un signal fort. Le titi parisien s’est exprimé au micro de PSG TV dans la foulée de sa signature : « Je suis très heureux, c’est un accomplissement pour moi. C’est une grande fierté de signer dans mon club et dans ma ville que j’aime tant. J’espère que c’est le début d’une grande histoire avec le Paris Saint-Germain« . Celui qui a disputé jusqu’ici quatre matchs officiels avec son club formateur est ensuite revenu sur ses premiers pas avec les professionnels : « Beaucoup de fierté déjà. J’ai réalisé une partie de mon rêve qui était de faire mes premiers pas avec l’équipe professionnelle et aussi le fait de marquer avec mon club. Même si ce n’était pas en compétition officielle j’étais très fier de marquer ce premier but avec mon club formateur. J’espère que ce n’est que le début« .

« Jouer le plus souvent possible »

Celui qui est désormais lié au PSG jusqu’en 2025 s’est confié sur ses objectifs : « J’espère jouer le plus souvent possible, dans le stade et devant les supporters que j’aime tant. Je vais toujours me battre pour montrer au club que je suis déterminé. Je donnerai mon maximum à chaque entraînement et à chaque match« . A 18 ans, le titi parisien aura l’opportunité d’évoluer au quotidien avec les grandes stars qui composent l’effectif Rouge & Bleu : « On ne réalise pas trop. On est dans le vif du sujet. On est là aussi pour essayer d’atteindre leur niveau et la carrière qu’ils ont eu. Après ça devient des coéquipiers, des amis. Ils nous aident à être meilleur chaque jour. Je le vois plutôt comme un privilège« .