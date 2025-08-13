Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City

L’aventure entre le PSG et Gianluigi Donnarumma touche à sa fin. Le gardien pourrait voir son avenir se dessiner à Manchester City, avec qui il a un accord.

Pendant de très nombreux mois, Gianluigi Donnarumma était en négociation avec le PSG pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026. Mais les deux camps n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente et hier soir, l’international italien a officialisé son départ du PSG, quatre ans après l’avoir rejoint, libre de tout contrat (161 matches). Après une dernière partie de saison époustouflante, l’ancien Milanais attise les convoitises. Selon les informations de L’Equipe, Gianluigi Donnarumma se serait déjà mis d’accord avec un club, Manchester City.

A voir aussi : L’agent de Gianluigi Donnarumma fracasse le PSG

Il a déjà échangé avec Pep Guardiola

Le quotidien sportif indique que pendant que ses coéquipiers s’entraînaient au Stadio Friuli mardi soir, dans la fournaise d’Udine, aux portes de la Slovénie, Donnarumma et son entourage poursuivaient leur quête d’un nouveau club depuis Paris. « Comme annoncé, début juin, dans nos colonnes, les deux clubs de Manchester (United et City) discutent avec Enzo Raiola, l’agent du joueur, depuis plusieurs mois. Ce qui sous-entend que l’international transalpin (74 sélections) prépare sa possible sortie depuis un moment. » L’Equipe explique que Gianluigi Donnarumma a échangé avec Pep Guardiola et trouvé un accord contractuel avec les dirigeants de City. Le club anglais, qui voulait déjà Donnarumma la saison dernière, ne compte pas laisser passer sa chance, alors que le prix demandé par la direction parisienne serait inférieur à celui de Lucas Chevalier (40 M€ fixes + 15 M€ de bonus), assure le quotidien sportif. Du côté du club mancunien, on le départ d’Ederson vers Galatasaray pour avancer plus concrètement. Ces dernières heures, les Citizens cherchaient la meilleure façon d’approcher le PSG pour ne pas avoir à payer le prix fort. Tout en conservant l’avance qu’ils ont, pour le moment, sur leurs voisins de MU, ces derniers ne parvenant pas à faire partir André Onana, conclut L’Equipe.