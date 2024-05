Le 14 juin prochain, l’Euro 2024 débutera. De nombreux joueurs du PSG devraient y participer. Ce devrait être le cas de Gianluigi Donnarumma avec l’Italie.

Samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG joue son dernier match de la saison avec la finale de la Coupe de France contre Lyon. À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs du club de la capitale seront en vacances alors que d’autres joueront encore un peu avec leurs sélections nationales respectives. En effet, il y a l’Euro, la Copa America et les Jeux Olympiques de Paris. Pour la première compétition, cinq joueurs du PSG y participeront avec la France (Mbappé, Zaïre-Emery, Dembélé, Kolo Muani et Barcola), quatre avec le Portugal (Vitinha, Danilo, Mendes et Ramos).

Avec Donnarumma, sans Verratti

Une liste à laquelle il faudra ajouter Gianluigi Donnarumma. Ce jeudi, Luciano Spalletti, le sélectionneur de l’Italie, tenante du titre, a dévoilé une pré-liste de 30 joueurs. Dans cette dernière figure évidemment le gardien du PSG, dernier meilleur joueur de la compétition lors du succès italien en 2021 contre l’Angleterre. Exilé au Qatar après son départ des Rouge & Bleu l’été dernier, Marco Verratti n’a pas été retenu par Luciano Spalletti tout comme l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile. Les cadres Jorginho, Nicolo Barella ou Federico Chiesa sont bien là. La liste définitive de l’Italie pour l’Euro 2024 sera connue le 6 juin.

La pré-liste de l’Italie pour l’Euro