Donnarumma
Image : psg.fr

Gianluigi Donnarumma donne son favori pour le Ballon d’Or

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2026

Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre prochain. Trois joueurs du PSG font partie des favoris (Dembélé, Kvaratskhelia, Ruiz). Gianluigi Donnarumma a donné son favori.

Le débat autour du futur lauréat du Ballon d’Or fait rage ces derniers jours. Dans la liste des 30 nommés, le PSG a placé dix joueurs, dont trois font partie des favoris à la succession d’Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG lui-même, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz. Hier soir, l’équipe de France et l’Italie ont concédé le match nul lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations sur la pelouse du Stade de France (1-1). Un match spécial pour Gianluigi Donnarumma, qui retrouvait Paris après son départ du PSG durant l’été 2025. Au micro de la chaîne L’Équipe, il a été interrogé sur ce retour à Paris mais également sur son favori au Ballon d’Or

Donnarumma : « Fier de ce que j’ai accompli au PSG »
canalsupporters.com

« Mon préféré, c’est Ousmane Dembélé »

« Pour moi, c’est très spécial de venir ici, rencontrer mes amis. Ça a été un match très spécial. Plus facile de sortir les frappes de Doué ou de Dembélé quand on les connaît ? (Rire) Je connais Ousmane. Non pour moi, ils sont tous difficiles. Je pense que la frappe de Rabiot était la plus difficile pour moi dans ce match. Selon moi, qui est le Ballon d’Or cette année ? Mon préféré, c’est Ousmane Dembélé. » 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2026

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