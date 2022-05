Ce samedi soir, la saison 2021-2022 tirera son rideau à l’occasion de la 38e et ultime journée. Pour cette dernière, le PSG reçoit le FC Metz sur sa pelouse du Parc des Princes. Et il y a un peu moins d’une semaine, les différentes récompenses honorifiques ont été distribuées à l’occasion des Trophées UNFP au Pavillon Gabriel de Paris. Le PSG a ainsi vu deux de ses joueurs être récompensés : Kylian Mbappé dans la catégorie de meilleur joueur et Gianluigi Donnarumma dans celle de meilleur gardien.

Donnarumma primé, des désaccords montent

En ce qui concerne ce dernier, la décision de lui remettre ce trophée a fait grincer quelques dents. En effet, le portier italien n’a disputé que la moitié des rencontres environ du fait de l’alternance avec Keylor Navas. Un état de fait qui a grandement mécontenté Wylan Cyprien, le milieu de terrain du FC Nantes, qui l’a fait savoir sur le plateau de RMC Sport : « J’ai gâché toute ma soirée parce que je pensais qu’il (Alban Lafont, NDLR) allait avoir le trophée et ils l’ont donné à Gianluigi Donnarumma. J’étais dégoûté. Je ne sais pas qui vote, mais il n’a fait que 17 matches Donnarumma, même si c’est un très bon gardien. Mais, sur l’ensemble de la saison, pour moi, même Benitez (OGC Nice, NDLR) fait une meilleure saison que Donnarumma par exemple. »