Absent de l’entraînement du jour, le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, a accueilli un enfant ce vendredi. De quoi remettre en question sa présence face au Stade Brestois ?

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille le Stade Brestois à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos tandis que Vitinha et Warren Zaïre-Emery se dirigent également vers une absence. En revanche, un forfait de dernière minute pourrait également avoir lieu. Absent de l’entraînement du jour, Gianluigi Donnarumma n’était pas présent lors des quinze premières minutes de la séance ouvertes aux médias. Et le portier italien a un excellent justificatif.

La première officielle de Safonov lors de PSG / Brest ?



En effet, comme le rapporte L’Equipe, le gardien du PSG est devenu papa ce vendredi. « L’Italien de 25 ans, qui vient d’être papa, n’était pas présent lors des quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes à la presse ce vendredi. » De quoi remettre en question sa présence pour la réception du Stade Brestois demain ? Lors de la séance du jour, le jeune Bilal Laurendon (18 ans) a comblé l’absence de l’international italien et était présent aux cotés de Matvey Safonov et Arnau Tenas. « En cas d’absence de Donnarumma, le gardien russe pourrait connaître ses premières minutes avec le PSG en match officiel », conclut L’E.