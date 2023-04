Parfois décrié car inconstant, Gianluigi Donnarumma devrait encore avoir le temps de parfaire ses gammes au PSG du haut de ses 24 ans. D’ailleurs, le gardien a bien confirmé qu’il comptait rester un bon moment en terre parisienne auprès de beIN SPORTS.

Lorsque Christophe Galtier a été intronisé en lieu et place de Mauricio Pochettino, le choix de confier le poste de numéro un dans les cages rouge et bleu a été acté et c’est Gianluigi Donnarumma qui endosse depuis ce rôle. Supplanté au sein de la hiérarchie, Keylor Navas a, lui, décidé de réclamer son départ l’hiver dernier et a donc filé du côté de Nottingham Forest en prêt. Une chose parait assez claire toutefois : Gigio devrait être le portier parisien titulaire des prochaines années.

« Je me sens comme à la maison »

On imagine donc mal Keylor Navas revenir la saison prochaine. Pour sa part, Gianluigi Donnarumma parait être en totale synergie avec ses dirigeants. En effet, dans un entretien qui paraîtra bientôt du côté de beIN SPORTS, il a affirmé sa volonté de s’inscrire sur le long terme avec le club de la capitale dans un extrait partagé par la chaîne. « Mon avenir ? Je le vois clairement au PSG ! Ce club qui m’a tant donné et qui m’a toujours fait confiance, j’espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison. »