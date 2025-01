Gianluigi Donnarumma se dit apte à jouer contre Monaco

Présent dans le groupe du PSG pour le Trophée des champions contre Monaco, Gianluigi Donnarumma se dit apte à jouer. C’est désormais à Luis Enrique de trancher.

Victime d’une grosse semelle dans le visage lors de Monaco / PSG le 18 décembre dernier, Gianluigi Donnarumma affichait une belle balafre sur la joue. Il a dû manquer le 32es de finale de Coupe de France contre Lens (1-1, 3 t.a.b. à 4). Après des vacances de dix jours pour les fêtes de fin d’année, le portier italien a fait son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers hier. Il est présent au Qatar avec ses coéquipiers pour le Trophée des champions contre l’AS Monaco.

Il n’a aucune peur à rejouer selon son entourage

Pour RMC Sport, les proches du numéro 1 du PSG ont expliqué qu’il était apte à jouer. Le média sportif indique que Gianluigi Donnarumma se sent bien et est en pleine forme. Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, a évoqué le retour sur les terrains de l’international italien avec les stigmates encore un peu présents sur son visage. « Maintenant, s’il est gardien, Donnarumma, c’est qu’il est prêt à affronter ce type de situations. […] Maintenant, en effet, parce que le choc était assez violent, ça ne donne pas trop envie d’être gardien de but. Mais personnellement, je ne pense pas, parce que ce garçon adore son poste, je ne pense pas que ça puisse être négatif pour lui dans la suite. Mais ce sont des chocs qui doivent se digérer aussi. Je vais extrapoler un petit peu, c’est comme si vous aviez un accident de voiture et que derrière vous ne repreniez pas votre voiture. Et bah non, vous la reprenez quand même. Maintenant, souvent ce type d’incidents et ça me fait penser à la fracture du crâne de Petr Cech. Il faut que les gardiens apprennent à se protéger, même si on ne peut pas prévoir la maladresse technique de l’adversaire. Il faut apprendre à se protéger, surtout au niveau du visage, parce que c’est le point sensible du corps pour nous, les gardiens. C’est le point sensible qu’il faut absolument protéger. » RMC Sport explique que dans l’entourage de Gianluigi Donnarumma, on n’imagine pas une seule seconde une appréhension lors de ses prochaines sorties. Là encore, son entourage se veut rassurant : « Pourquoi aurait-il peur, c’est un professionnel ! C’est un aléa du poste de gardien, ça arrive », indique-t-on au média sportif.