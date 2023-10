Gianluigi Donnarumma vainqueur, nul pour Hakimi

Hier soir, deux joueurs du PSG étaient sur les terrains avec leur sélection. Gianluigi Donnarumma s’est imposé avec l’Italie alors qu’Achraf Hakimi a concédé le nul avec le Maroc.

Samedi après-midi, le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi (17 heures, Prime Video) avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Mais avant cette rencontre, plusieurs joueurs parisiens sont concernés par les matches de la trêve internationale. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma avec l’Italie. En difficulté dans son groupe avec six points de retard sur l’Angleterre avant la rencontre, et à égalité de points avec l’Ukraine à la deuxième place, la sélection italienne se devait de l’emporter hier contre Malte, adversaire le plus faible du groupe. Titulaire et capitaine, le gardien du PSG n’a pas eu de travail à faire lors de la large victoire de l’Italie (4-0). Les Maltais n’ont pas réussi à se montrer dangereux et la Squadra Azzurra a pu compter sur Bonaventura, Berardi auteur d’un doublé et Frattesi pour s’offrir un large succès pour rester au même nombre de points que l’Ukraine (10) et revenir provisoirement à trois longueurs des Anglais, qui comptent un match en moins. Mardi soir (20h45), les Italiens se déplacent en Angleterre pour tenter de revenir à égalité des Three Lions en tête du groupe.

A voir aussi : Le calendrier des internationaux du PSG

Hakimi titulaire avec le Maroc

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du PSG, Achraf Hakimi était titulaire dans ma défense à quatre du 4-3-3 de Walid Regragui. Le latéral droit a disputé l’intégralité de la rencontre amicale contre la Côte d’Ivoire. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Les Ivoiriens avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Sébastien Haller (45e+3). Le Maroc a égalisé en toute fin de rencontre grâce à une réalisation d’Ayoub El Kaabi (81e). Qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Maroc joue le dernier match de son groupe de qualification contre le Libéria mardi soir (21 heures).