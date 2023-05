Ginola favorable à une arrivée de Mourinho au PSG

Avec le possible départ de Christophe Galtier à l’issue de la saison, le PSG pourrait opter pour un coach expérimenté comme José Mourinho. Un choix validé par l’ancien Parisien, David Ginola.

Le PSG a vécu une saison 2022-2023 très mouvementée. Entre les performances décevantes de son équipe et l’inexistence de fond de jeu, Christophe Galtier a très peu de chance de conserver son poste d’entraîneur. Et depuis plusieurs semaines, deux noms reviennent avec insistance pour remplacer l’ancien Niçois : José Mourinho et Thiago Motta. Concernant le Portugais, actuel entraîneur de l’AS Roma, son nom a régulièrement été associé aux Rouge & Bleu depuis de nombreuses années. Et pour l’ancien Parisien, David Ginola, le PSG a besoin d’un coach d’expérience pour diriger cet effectif, comme il l’a expliqué sur le plateau de Canal Plus.

« Partout où Mourinho est passé, il a toujours gagné et il a eu le respect de ses joueurs »

« Cela fait des années que l’on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut. Après, pour lui, tout cela est peut-être du passé, et que depuis dix ans les choses ont passé, mais au niveau de l’image et du respect, c’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs parce qu’il a gagné des choses. Partout où José Mourinho est passé, il a toujours gagné et il a eu le respect de ses joueurs. Quand on veut gagner des choses, il faut le respect de ses joueurs. »