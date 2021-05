C’est la nouvelle de la journée. Après plusieurs semaines de tractations, Neymar prolonge enfin son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Légende des Rouge & Bleu, David Ginola (1992-1995, 158 matches, 44 buts) est ravi de la prolongation de contrat du Brésilien qui montre que le PSG est un club qui compte dans le paysage footballistique européen.

“Le PSG montre qu’il s’inscrit dans le temps et veut fidéliser des joueurs. J’espère que Mbappé resignera, comme Di Maria (qui a déjà prolongé d’un an, ndlr). L’important pour gagner des trophées, c’est la stabilité dans un groupe. Fidéliser Neymar encore plus, je trouve que c’est une très bonne chose. Gagner aujourd’hui des matches avec un seul joueur comme à l’époque on pouvait le faire avec Platini et Maradona, je pense que ce temps-là est révolu, assure Ginola pour France Info. Des joueurs comme Neymar qui veulent gagner des titres avec leur club doivent être plus au service de leurs équipes. On ne peut pas signer à nouveau Neymar sans assurer la signature de Kylian Mbappé. Neymar a 29 ans, ses plus belles années sont derrière lui. Mbappé, c’est plutôt la jeunesse, le talent à l’état brut, c’est un garçon qui a un potentiel énorme, mais on n’est qu’à 60% de ses capacités. Quand on sera à 100% de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, le PSG sera une machine de guerre. Sauf qu’aujourd’hui, il va falloir que tous ces joueurs-là prennent conscience qu’ils ne peuvent rien gagner s’ils ne se mettent pas au service d’un groupe.“