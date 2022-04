Ce dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG et l’OM se faisaient face dans ce qui représentait un choc au sommet. Un choc au sommet qui a finalement accouché d’un match bien terme, un véritable euphémisme. En effet, tout au long des 90 minutes, les deux équipes ont livré une partie des plus ennuyeuses. Au micro de RMC, Ludovic Giuly a d’ailleurs fait part de sa déception. L’ancien attaquant du PSG ne comprend nullement la manière dont ces deux équipes ont abordé ce rendez-vous.

« On a clairement été déçu de ces deux équipes, que ce soit le PSG ou Marseille. Paris, on les attendait costaud. Ils avaient gagné assez nettement contre Lorient et Clermont. On pensait qu’ils allaient faire un match incroyable, aussi pour se faire racheter auprès de leurs supporters. Et, de son côté, l’OM n’avait rien à perdre, l’OM qui était en pleine bourre, qui était dauphin du PSG et qui ne joue pas ? Personnellement, j’étais vraiment déçu de l’entame du match ou de l’agressivité. Mais au final, il n’y a rien eu. Le problème, c’est que le PSG a laissé l’OM jouer. Et Les deux équipes ont finalement déjoué. »