L’été dernier, le PSG a tenté le coup Sergio Ramos. Libre après un désaccord contractuel avec le Real Madrid, la légende ibère a donc débarqué en terres parisiennes auréolé d’une aura et d’une expérience certaine. Malheureusement, en délicatesse physique dès le départ, l’attente a finalement très largement traîné en longueur, à tel point que le central de 36 ans n’a disputé que sept petites rencontres sous la tunique rouge et bleu. En cause, de nombreux pépins physiques qui ne lui ont pas permis d’enchaîner. Un état de fait qui pousse nombre d’observateurs et de journalistes à émettre un jugement définitif à son sujet et à réclamer son départ lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Présent sur le plateau de RMC ce mercredi soir, Ludovic Giuly a exposé un tout autre avis. L’ancien joueur du PSG aimerait ainsi qu’une seconde chance soit octroyée à Sergio Ramos : « On ne peut pas laisser une seconde chance à un joueur comme ça sérieusement ? C’est tout de même incroyable. Dès qu’un joueur dépasse 30 ans en France, c’est un vieux. D’accord, Sergio Ramos a fait une mauvaise saison, il a été blessé, mais ce n’est pas de sa faute. Pour lui aussi, il y a un temps d’adaptation. On a beau s’appeler Messi, Ronaldo ou Ramos, il y a toujours un temps d’adaptation quand on change de club. Alors oui, il revient seulement en fin de saison contre des petits clubs, mais ce gars-là est professionnel, il a une hygiène de vie irréprochable et, en plus, le PSG a besoin d’un tel joueur dans son vestiaire. Alors oui, il n’a que très peu joué, mais, s’il vous plait, laissez-lui une seconde chance. Laissez-le bien effectuer sa préparation et, s’il est toujours blessé en octobre, je viendrai dire que j’ai eu tort. Je crois en son professionnalisme et en ses qualités. »