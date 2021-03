Giuly : “Verratti, incontournable pour un grand PSG”

Demain (21 heures, RMC Sport 1), le PSG et le FC Barcelone s’affrontent en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 4-1 sur la pelouse du Camp Nou et voudront terminer le travail au Parc des Princes. Ludovic Giuly – ancien joueur des deux clubs – a dévoilé son onze des meilleurs joueurs entre les deux équipes exeption Neymar et Piqué blessés) pour l’Equipe. Et son onze est à majorité parisien (7-4). Giuly n’a d’ailleurs pas tari d’éloge sur Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé.

“Verratti, un des joueurs incontournables pour un grand PSG. C’est le milieu qu’on doit avoir dans son équipe. Il n’y a pas mieux en Europe dans l’impact, la vista, la technique générale et surtout dans le petit jeu. L’Italien bonifie les autres comme avec Paredes. Pochettino a trouvé une belle paire pour tenir le ballon et dans l’équilibre général de son équipe. C’est mieux que l’attelage Busquets-De Jong. Mbappé ? Comme toute l’équipe du PSG, Mbappé m’a vraiment impressionné à l’aller. Il est hors normes et sans doute le meilleur joueur d’Europe actuellement. Il a cette capacité à être dangereux partout, à dézoner, même si je le préfère à gauche. Avec sa vitesse, il peut prendre la profondeur, rentrer et se mettre sur son pied droit pour frapper. Cette position reste son meilleur poste pour valoriser tous ses points forts.”

Le XI idéal de Ludovic Giuly : Ter Stegen – Florenzi, Marquinhos, Lenglet, Kurzawa – Dembélé, Paredes, Verratti, Mbappé – Messi, Icardi