Giuly : “Vous réalisez que Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble en L1, ça paraît ahurissant”

Depuis jeudi soir et l’annonce officielle de sa non-prolongation avec le FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé fortement au PSG. L’international argentin est notamment attendu à Paris afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat. Si quelques détails restent à régler selon certains journalistes, La Pulga devrait former une attaque de feu avec Neymar Jr et Kylian Mbappé. Dans un entretien au Parisien, l’ancien du PSG et du FC Barcelone – Ludovic Giuly – a exprimé sa joie au sujet de la possible arrivée de l’attaquant de 34 ans en Ligue 1.

“On avait déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant on a le troisième. Vous réalisez que Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble en L1 ? Ça paraît ahurissant. La Ligue 1 avait besoin d’une telle lumière. Elle ne va pas rejaillir uniquement sur Paris, mais sur toute la France. Tout le monde ne parlera que de lui, tout le monde ira au stade pour le voir. Ça va faire un bien fou à notre championnat”, a commenté l’ancien Parisien (2008-2011) au quotidien francilien. “Tout sera nouveau pour lui, il va découvrir une nouvelle langue, un nouveau club, un nouveau maillot, de nouveaux stades. Mais sa chance est qu’il parle espagnol et que le coach le connaît très bien. Il n’y aura aucun souci. En plus, tous les cadres du vestiaire sont des pro-Messi. Je n’ai aucun doute sur son adaptation. En plus, humainement, c’est un super mec. Il ne tirera pas la couverture à lui. Les meilleurs joueurs du monde ne posent jamais de problème.”