Giuntoli : « L’accord avec Randal Kolo Muani aura lieu »

Alors que Randal Kolo Muani a rejoint Turin pour signer avec la Juventus, il doit encore patienter pour être officialisé, le PSG ayant déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger. Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juve, a tenu à rassurer dans ce dossier.

Pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Randal Kolo Muani a été invité par ses dirigeants à se trouver une porte de sortie lors de ce mercato hivernal. Malgré un faible temps de jeu (14 matches toutes compétitions confondues, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu), l’international français a attisé les convoitises de très nombreux clubs. Il a décidé de rejoindre la Juventus Turin.

« Randal jouera pour la Juventus à partir de la semaine prochaine »

Les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt sec de l’ancien nantais pour les six prochains mois. Randal Kolo Muani a alors pris la direction de Turin pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec la Vieille Dame. Les deux choses ont été faites, mais le club italien ne peut pas officialiser cette transaction. La raison ? Le PSG a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger et doit régler la situation d’au moins un de ses joueurs (Carlos Soler, Nordi Mukiele, Cher Ndour, Xavi Simons, Juan Bernat et Renato Sanches) pour pouvoir débloquer le dossier Randal Kolo Muani. Ce samedi, en marge de la victoire de la Juventus contre l’AC Milan (2-0), Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juve, s’est montré rassurant. « L’accord avec Randal Kolo Muani aura lieu, il s’agit simplement de problèmes techniques à résoudre. Randal jouera pour la Juventus à partir de la semaine prochaine », lance le dirigeant dans des propos relayés par L’Equipe.