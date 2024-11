Globe Soccer : Le PSG nominé dans plusieurs catégories !

Une nouvelle cérémonie de récompenses individuelles et collectives approche. En effet, la 15e édition du Globe Soccer se tiendra depuis Dubaï le 27 décembre prochain.

Si la cérémonie du Ballon d’Or 2024 n’a récompensé aucun joueur du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a l’occasion de remporter de nouveaux trophées individuels et collectifs en cette fin d’année 2024. Pour la quinzième édition du Globe Soccer, le PSG est nominé dans pas moins de sept catégories : Le meilleur club de l’année, le meilleur joueur de l’année (Vitinha), le meilleur milieu de terrain (Vitinha), la meilleure joueuse de l’année (Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto), le meilleur directeur sportif (Luis Campos), le meilleur coach (Luis Enrique) et la catégorie du meilleur jeune (Désiré Doué et Joao Neves). Les votes sont ouverts par le biais du lien suivant : Vote Globe Soccer 2024.