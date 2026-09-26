Godts buteur, Kvaratskhelia malheureux… Les résultats des internationaux du PSG

Ce vendredi soir, de nombreux internationaux du PSG disputaient leur première rencontre de cette trêve internationale, avec des fortunes diverses.

Durant cette longue trêve internationale de trois semaines, les joueurs du PSG auront plusieurs matchs à disputer. Ce vendredi, de nombreux Parisiens étaient titulaires, avec des résultats divers.

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Italie / Belgique (0-2)

Pour ce premier match de Ligue des nations A, l’Italie accueillait la Belgique. Pour cette rencontre, le sélectionneur belge, Mark van Bommel, avait décidé de titulariser l’ailier du PSG, Mika Godts. Utilisé en sortie de banc par Luis Enrique depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a rapidement répondu présent, et de quelle manière ! Auteur d’un slalom, l’attaquant de 21 ans a éliminé trois Italiens avant de tromper avec sang-froid Gianluigi Donnarumma (1-0, 20e). Les Belges l’ont emporté 2-0 après un deuxième but de Dodi Lukebakio en seconde période (2-0, 69e). Pour leur prochain match, les Diables Rouges affronteront l’équipe de France lundi. De son côté, Mika Godts a disputé 83 minutes avant de céder sa place.

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L’ailier du PSG Mika Gods se joue de la défense italienne !



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Géorgie / Irlande du Nord (0-1)

Dans la Ligue des nations B, la Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia accueillait l’Irlande du Nord. Titulaire et capitaine (90 minutes), le numéro 7 du PSG a vécu une soirée difficile. Dans cette rencontre, l’attaquant de 25 ans aurait pu donner l’avantage à son équipe, mais il a manqué son penalty (65e). Alors qu’on se dirigeait vers un score nul et vierge, l’Irlande du Nord a puni les Géorgiens dans le temps additionnel avec un but de Shea Charles (1-0, 90e+9). Pour son prochain match, la Géorgie affrontera l’Ukraine d’Illia Zabarnyi lundi.

Khvicha Kvaratskhelia manque un penalty pour la Géorgie !



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Hongrie / Ukraine (0-1)

Avant de défier la Géorgie, l’Ukraine affrontait la Hongrie ce vendredi soir. Les Ukrainiens ont parfaitement débuté leur phase de groupes de la Ligue des nations avec une victoire 1-0, grâce à un but de Danylo Sikan juste avant la pause (42e). Remplaçant au PSG, Illia Zabarnyi va profiter de cette trêve pour engranger du temps de jeu et de la confiance. Titulaire, le défenseur parisien a disputé l’intégralité du match (90 minutes).

Islande Espoirs / France Espoirs (1-1)

Enfin, l’équipe de France Espoirs poursuivait ses qualifications pour l’Euro Espoirs 2027. En tête de son groupe, les Bleuets pouvaient conforter leur place de leader en cas de succès face à l’Islande. Cela avait bien commencé avec un but de Mathys Tel en première période (1-0, 27e). Mais dès le retour des vestiaires, la formation de Gérald Baticle a été rejointe au score (1-1, 52e). L’équipe de France Espoirs reste en tête (17 pts), grâce à une meilleure différence de buts que la Suisse (+17 contre +10), et devra se rassurer contre l’Estonie le 29 septembre prochain. Dans cette rencontre, Senny Mayulu était titulaire dans l’entrejeu, aux côtés de Valentin Atangana et de Lesley Ugochukwu, et a disputé l’intégralité du match (90 minutes).