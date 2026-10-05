Godts : « Je viens d’arriver au PSG, il me faut du temps »

Après des débuts poussifs avec le PSG, Mika Godts brille avec la Belgique. Le milieu offensif (21 ans) explique qu’il lui faut du temps pour retrouver son niveau au PSG.

Cet été, le PSG a décidé de miser sur Mika Godts pour renforcer son attaque. Le club de la capitale a déboursé 45 millions d’euros auprès de l’Ajax Amsterdam pour s’attacher ses services. Depuis le début de la saison, le milieu offensif n’a pas encore trouvé sa place avec aucune titularisation en six rencontres (144 minutes de temps de jeu, une passe décisive). Malgré ce faible temps de jeu et son début poussif au PSG, Marc Van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, a décidé de le convoquer pour la trêve internationale. Titulaire lors des trois derniers matches, l’ancien de l’Ajax a brillé avec notamment un but contre l’Italie. Hier soir, Mika Godts était présent en conférence de presse. Il a questionné pour savoir s’il pouvait un jour se hisser au niveau de son coéquipier au PSG, Désiré Doué.

« Je sais que j’ai les qualités pour atteindre ce niveau »

« Je sais que j’ai les qualités pour atteindre ce niveau. Il me faut du temps. Je viens d’arriver à Paris, c’est un grand club, ils viennent de gagner deux fois la Ligue des champions. Je reste calme, j’essaie de travailler tous les jours, d’être meilleur tous les jours et je sais que je vais atteindre ce niveau. » Pour RTL Sports, il a évoqué son temps de jeu conséquent avec la Belgique. « Oui, c’est Paris, mais je n’ai jamais joué ici (au Stade de France, NDLR), donc ça sera spécial. Après, j’ai envie de faire un bon match avec l’équipe et de gagner. Envie de montrer de belles choses aux supporters belges et aussi à ceux du PSG ? Oui, c’est bien. Mais en premier, c’est bien pour moi parce que j’accumule des minutes, je peux me montrer en Belgique et ça c’est le plus important. Après, ils peuvent voir comment je joue, c’est bien. »