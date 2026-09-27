Godts : « J’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur »

Décisif avec la Belgique vendredi, l’ailier du PSG, Mika Godts est revenu sur ses débuts avec les Rouge & Bleu et compte bien travailler pour gagner du temps de jeu.

Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam cet été, Mika Godts prend peu à peu ses marques avec le PSG. S’il n’a pas encore été titularisé par Luis Enrique, l’ailier de 21 ans compte bien profiter de cette trêve internationale pour prendre de la confiance avant son retour à Paris.

À lire aussi : Mika Godts, une intégration à petits pas au PSG

« Je n’ai pas de pression, le club croit en moi »

Pour le premier match de la trêve internationale, l’international belge a marqué les esprits en inscrivant un beau but en solitaire lors de la victoire face à l’Italie (2-0). Après cette rencontre, le numéro 22 des Rouge & Bleu a été questionné par les médias belges : « J’ai le temps, j’ai le temps. Le coach et le club croient en moi. Ils m’ont acheté, donc c’est normal. L’équipe est bien, elle m’aide beaucoup. Les joueurs m’aident aussi beaucoup. Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. Ça se passe très bien. Je n’ai pas de pression, le club croit en moi et mes coéquipiers m’aident beaucoup à m’adapter. Je suis très calme et j’essaie de faire du mieux que je peux. Après, ils sont tous très tranquilles, ils m’aident beaucoup et je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs. C’est toujours différent quand tu joues dans un grand club européen. Mais j’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur. »