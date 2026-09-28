Godts : « Le PSG croit en moi et on me laisse le temps de travailler »

Arrivé au PSG cet été, Mika Godts n’a pas encore pu montrer son talent. L’international belge (21 ans) assure que son club croit en lui et est patient avec lui.

Brillant avec l’Ajax Amsterdam, Mika Godts a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG qui n’ont pas hésité à offrir 55 millions d’euros, bonus compris, au club néerlandais pour s’attacher ses services. Si ses débuts sous le maillot des Rouge & Bleu sont poussifs (six matches, zéro titularisation, 144 minutes de temps de jeu, une passe décisive), il garde la confiance de ses dirigeants qui croient en lui, comme l’a expliqué l’international belge (21 heures) dans une interview accordée à La Dernière Heure.

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« Le groupe m’aide beaucoup et je sens que mon niveau augmente »

« Le PSG croit en moi et on me laisse le temps de travailler. Le groupe m’aide beaucoup et je sens que mon niveau augmente. Le niveau des entraînements est très élevé. Quel joueur du PSG m’impressionne le plus ? Franchement, tous. Ce qui m’impressionne le plus, c’est de voir tous ces grands joueurs qui travaillent les uns pour les autres. Il y a une vraie force collective. » Mika Godts a également évoqué l’évolution de son jeu depuis qu’il est arrivé au PSG, notamment avec le repli défensif demandé par Luis Enrique. « Oui, j’apprends beaucoup de choses dans ce domaine. C’est important pour lui. »