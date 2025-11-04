Golden Boy 2025 : Le PSG récompensé quatre fois !

Le 15 décembre prochain à Turin, une autre cérémonie viendra mettre le PSG en lumière. Le Golden Boy 2025 sera décerné, et d’autres récompense individuelles et collectives.

Si la cérémonie ne se tiendra que dans un peu plus d’un mois, les titres en jeu sont d’ores et déjà attribués et rendus publiques. En effet, le board of legends du Golden Boy s’est réuni ces dernières semaines et a attribué les différentes distinctions en jeu. Le jury est composé de légendes telles que Pavel Nedved, Cesc Fàbregas, Luca Toni, Andriy Shevchenko ou encore Lothar Matthäus. Autant de grands noms pour nommer Luis Campos comme étant le dirigeant de l’année, et Nasser Al-Khelaïfi le président de l’année. Sur le terrain, le Paris Saint-Germain est logiquement l’équipe de l’année, quand Désiré Doué remporte le graal de la soirée en succédant à Lamine Yamal en devenant le Golden Boy 2025.

🇨🇵 Le Golden Boy 2025 est attribué à Désiré Doué.@footmercato pic.twitter.com/7qyIZ7eXjz — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) November 4, 2025 X : @VFeuillette75

En plus de succéder à Lamine Yamal, Désiré Doué devient le quatrième français a remporté le Golden Boy après Paul Pogba, Anthony Martial et Kylian Mbappé. Un chiffre qui fait de la France le pays qui compte le plus de lauréats avec l’Espagne qui a vu depuis 15 ans Isco, Pedri, Gavi et donc Lamine Yamal récompensés. La cérémonie du 15 décembre viendra donc clôturer l’année 2025 du PSG et affirmer la domination du Paris Saint-Germain sur le football européen. Reste à savoir qui de la délégation parisienne pourra se rendre à Turin récupérer les récompenses et représenter le club de la capitale. En effet, le 17 décembre prochain, soit deux jours après cette cérémonie, le PSG disputera la finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar. Pour rappel, après sa nouvelle blessure, le retour de Désiré Doué à la compétition est attendu entre la fin du mois de décembre et le mois de janvier 2026.