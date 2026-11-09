Golden Boy 2026 : on connaît le successeur de Désiré Doué

Après Désiré Doué en 2025, l’identité du Golden Boy 2026 a été dévoilée par le journal Tuttosport.

La saison passée, le club de la capitale a absolument tout raflé. De la Ligue des Champions, au Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, en passant par le golden Boy de Désiré Doué. Mais si l’impensable back to back a eu lieu en C1, la donne est bien différente pour ce qui est des distinctions individuelles. Nouvel exemple ce jour.

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Le FC Barcelone primé par Tuttosport

En effet, le PSG n’avait qu’un candidat pour ce Golden Boy 2026 en la personne de Warren Zaïre-Emery. Pour rappel, Désiré Doué ne pouvait pas se représenter puisqu’on ne peut glaner ce trophée qu’une seule fois. Et, sans surprise, ce n’est donc pas le titi qui a été plébiscité, mais Pau Cubarsi. Il faut dire que le défenseur espagnol de 19 ans, champion d’Espagne avec le Barça et champion du monde avec la Roja, possède un sacré palmarès version 2025-2026.

𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐏𝐀𝐔 𝐂𝐔𝐁𝐀𝐑𝐒𝐈́ 🏆

An incredible season for the Spanish defender, who has stood out for his quality and maturity both at Barcelona and with Spain #GoldenBoyAwards#GoldenBoy2026#Transfermarkt#tuttosport pic.twitter.com/gW5YyBh9D4 — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 9, 2026

Dans la même cérémonie, Joan Laporta (FC Barcelone) a été désigné meilleur président de l’année, tandis qu’Andrea Berta (Arsenal) a été élu meilleur dirigeant. Ils succèdent respectivement à Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos.