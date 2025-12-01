Golden Boy : Désiré Doué à Turin ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi élu meilleur président

Ce lundi 1er décembre à Turin, la cérémonie du Golden Boy se tient, organisée par Tuttosport. L’occasion pour le PSG d’être récompensé à nouveau. En effet, le trophée phare de la soirée et celui du meilleur président sont remis au club de la capitale.

L’année 2025 du PSG se poursuit en terme de récompenses individuelles ce lundi à Turin. En effet, le quotidien italien Tuttosport organise ce lundi 1er décembre la cérémonie du Golden Boy 2025 au cours de laquelle plusieurs récompenses individuelles seront remises. Parmi celles-ci, celui du président de l’année. Nasser Al-Khelaïfi, pris par une réunion de l’ECA, ne sera pas présent sur place pour récupérer le trophée, mais s’est tout de même fendu d’une déclaration : « Nous sommes très fiers d’être là où nous sommes aujourd’hui, car le chemin a été difficile, mais nous continuons sur la même voie. Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce entre autres au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique« . Le dirigeant qatari est ensuite revenu sur les succès du club de la capitale : « Nous sommes très fiers de la façon dont nous avons procédé et de la façon dont nous avons gagné. L’avenir du PSG naîtra et se construira ici. Made in Paris, pour Paris. La véritable star du PSG, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain« .

En revanche, Désiré Doué sera lui bien présent à Turin. En effet, le numéro 14 du PSG prend la succession de Lamine Yamal et est élu Golden Boy. Actuellement blessé, l’ancien du Stade Rennais se rendra en Italie avec ses proches pour récupérer son trophée. Dans les colonnes de Tuttosport, Désiré Doué a livré son sentiment : « Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je pense avoir beaucoup progressé cette année. Jouer en Ligue des Champions, au plus haut niveau, et entendre cet hymne donne la chaire de poule, c’est une expérience intense« . L’auteur du doublé en finale de C1 le 31 mai dernier est ensuite revenu sur la saison historique du PSG : « Ce fut une excellente saison, fruit d’un formidable travail d’équipe. Il est la récompense des titres remportés avec l’équipe et de ma contribution positive lors des matchs importants. Cette année, le PSG a réalisé ses plus grands exploits, en signant la meilleure saison de son histoire […] Lorsque j’ai signé mon contrat de cinq ans avec le PSG, je savais que j’allais jouer pour un grand club, l’in des meilleurs au monde. Mais je n’aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année« .

Le joueur actuellement blessé a fini par évoqué l’épisode d’une vie dans une carrière : « La victoire 5-0 en finale de Ligue des Champions contre l’Inter a été l’un des plus beaux jours de ma vie. Un rêve devenu réalité. Quand on est enfant, on rêve de jouer en Ligue des Champions et de la gagner. C’est incroyable. Je crois que mon meilleur souvenir reste mon deuxième but, le troisième du match. C’est à ce moment-là que j’ai su que nous allions gagner« .