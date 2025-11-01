Gonçalo Ramos après PSG / Nice : « C’est une excellente victoire »

Après avoir dominé toute la rencontre, le PSG a dû attendre les dernières secondes du match pour s’offrir la victoire contre Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos (1-0).

Ce samedi après-midi, le PSG recevait – au Parc des Princes – Nice dans le cadre de la onzième journée. Après une domination totale, le PSG après avoir buté tout le match sur une défense très basse de Nice, a arraché la victoire grâce à un but de Gonçalo Ramos, qui fêtait son 100e match sous le maillot des Rouge & Bleu (1-0). Buteur providentiel, le numéro 9 du PSG est revenu sur ce succès sur le fil de son équipe au micro de beIN SPORTS 1.

« Tous les matches sont importants. C’est important de gagner tous les matches. C’est très difficile de jouer tous ces matchs de championnat où les équipes défendent beaucoup. C’est une excellente victoire. 100e match avec le PSG ? C’est incroyable, je ne le savais pas, je l’ai appris à l’instant. C’est une très belle histoire. Une bonne préparation pour le match contre le Bayern Munich ? Oui, on s’y prépare depuis un moment. Tous les jours sont une possibilité pour s’améliorer, pour continuer de travailler et aujourd’hui pour apprendre en stratégie. »