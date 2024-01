Gonçalo Ramos buteur mais toujours en difficulté au PSG

Titulaire contre Orléans et buteur hier soir, Gonçalo Ramos a encore eu du mal dans le jeu. Performant avec le Benfica, l’attaquant peine depuis son arrivée au PSG.

L’été dernier, le PSG s’était offert Gonçalo Ramos en provenance du Benfica avec un prêt avec option d’achat. Une option d’achat qui a rapidement été levée par les Rouge & Bleu. Les Parisiens ont dû débourser 65 millions d’euros (plus 15 millions de bonus) pour s’offrir les services de l’international portugais. Après une très belle saison sous le maillot du club lisboète (47 matches, 27 buts, cinq passes décisives), l’attaquant (22 ans) peine depuis son arrivée au PSG (20 matches, 979 minutes de jeu, cinq buts, une passe décisive). Depuis sa titularisation contre Monaco (24 novembre), lors duquel il avait marqué, il n’avait joué que 16 minutes, hors les deux matches de Coupe de France où il a fait trembler les filets à deux reprises.

Une violente gastro-entérite qui l’a affaibli

« Sa prestation à Orléans, bien qu’embellie par son cinquième but de la saison, a illustré d’une certaine manière ses difficultés à trouver sa place au sein de l’animation parisienne et les raisons qui poussent Luis Enrique à l’installer sur le banc lors des matchs capitaux du PSG« , avance Le Parisien. Si le déclassement de Gonçalo Ramos se justifie par un rendement encore trop loin des attentes suscitées et le repositionnement de Mbappé dans l’axe, il peut également s’expliquer par ses problèmes de santé en fin d’année 2023, note le quotidien francilien. Gonçalo Ramos « a été victime d’une violente gastro-entérite qui lui a fait perdre plusieurs kilos et rater deux matchs au cœur du mois de décembre. Jugé mineure dans un premier temps, la maladie a été prise au sérieux par le staff médical du club de la capitale, surpris par la violence de celle-ci. » Avec cette maladie, l’international portugais a été incapable de s’entraîner pendant dix jours.

Objectif Euro 2024

Après avoir perdu plusieurs kilos, le numéro 9 du PSG a retrouvé son poids de forme et « va désormais s’atteler à retrouver une place dans la rotation dans l’optique d’une fin de saison marquée par l’Euro 2024. » Il voudra conserver sa place dans le groupe de Roberto Martinez alors que la concurrence est intense en attaque au sein de la sélection portugaise. Au Portugal, on loue notamment son efficacité avec 7 buts inscrits en 10 sélections et sa fiabilité qui en font un rouage essentiel de son équipe. Et pour les journalistes interrogés par le Parisien, on estime qu’il a une grande chance de participer à l’Euro cet été même s’il a peu de temps de jeu avec le PSG.