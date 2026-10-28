Gonçalo Ramos : « Ça m’a fait mal de quitter le PSG »

Après trois ans au PSG, Gonçalo Ramos a quitté les Rouge & Bleu pour l’AC Milan. Un départ qui a fait du mal à l’international portugais, même s’il aspirait à plus de temps de jeu.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’attaque des Rouge & Bleu. Quand il était titulaire, il avait du mal à exister alors que lorsqu’il sortait du banc, il était performant. Supersub par excellence, il a sauvé à plusieurs reprises les doubles champions d’Europe avec des buts en fin de match. Cet été, après trois ans au sein du PSG, l’international portugais a décidé de rejoindre l’AC Milan pour avoir plus de temps de jeu. Dans une interview accordée à l’émission « Soltinhos pelo Mundo » de la chaîne de télévision portugaise Canal 11, l’attaquant est revenu sur ces derniers mois au PSG avant d’expliquer que cela lui avait fait mal de quitter le PSG.

« Au PSG, je ne pense pas avoir jamais enchaîné quatre ou cinq matchs d’affilée en tant que titulaire »

« Au cours de mes trois dernières années au PSG, je ne pense pas avoir jamais enchaîné quatre ou cinq matchs d’affilée en tant que titulaire. C’était parfois frustrant, ça m’énervait. Il m’est même arrivé de marquer pendant quatre ou cinq matchs de suite sans être titulaire une seule fois. Et pour moi, ça n’avait aucun sens. J’en parlais avec ma famille. Je savais que si je faisais la tête, ça me porterait préjudice. Si je faisais preuve de dignité en continuant à travailler, personne ne remettrait jamais en cause mon professionnalisme ni ne dirait que j’avais fait la gueule. Ils ne pourraient jamais dire : “Il n’a pas tout donné, il n’a pas aidé, il a boudé.” J’avais bien sûr de l’amertume. Mais c’était à moi de transformer ces aigreurs en quelque chose de positif. De me convaincre que j’allais réussir de grandes choses. C’est arrivé avec Vitinha lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. On est à la mi-temps, on perd 1-0, je crois. Là, je lui dis : “Ne t’inquiète pas, mon frère, je vais marquer, c’est sûr.” Il m’a regardé et a dit : “Ce mec est fou.” C’était pour me piquer au vif et je me disais : “Je lui ai dit ça, je dois le faire.” Et c’est arrivé.«

« Luis Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été »

L’ancien du Benfica a également expliqué qu’il souhaitait quitter le PSG durant le mercato hivernal mais que cela aurait été compliqué. « Je voulais quitter le PSG, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué de partir. Ce n’était pas la meilleure option, même si je le souhaitais. Maintenant, je comprends mieux. J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir. Le club a tout de suite refusé, car pour que je parte, il fallait qu’ils trouvent un remplaçant. Mais Luis Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été. Il m’a donné sa parole. Pendant la Coupe du Monde, j’étais en contact avec Jorge (Mendes, son agent, ndlr) et l’intérêt du Milan s’est manifesté. L’entraîneur Ruben Amorim est venu ici et m’a appelé. C’est aussi très important. Un jour, Jorge Mendes m’a appelé le matin et m’a dit : “L’affaire est conclue.” Ça m’a fait mal de quitter le PSG, car le groupe était très soudé. Il y avait les trois Portugais avec qui je passais tout mon temps. Les déplacements, les entraînements, les matchs, la sélection… Ils savaient que je voulais partir et, pour rigoler, ils me disaient de rester juste pour “l’ambiance”. Nous avons vécu ensemble des moments vraiment exceptionnels, comme on en trouve rarement dans une carrière.«