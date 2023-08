Le PSG a enregistré sa neuvième recrue estivale avec l’arrivée de Gonçalo Ramos ce lundi. L’attaquant portugais, après sa visite médicale et la signature de son contrat, s’est prêté à l’habituel jeu auprès des médias officiels du club.

A 22 ans, Gonçalo Ramos arrive au Paris Saint-Germain en provenance du SL Benfica. Le transfert se fait dans le cadre d’un prêt associé à une option d’achat obligatoire. Ce qui explique le flocage « 2024 » sur les premières photos du Portugais avec la tunique Rouge & Bleu. Au total, le joueur s’engage avec le PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. A l’occasion de sa première journée en tant que Parisien, Gonçalo Ramos a répondu aux questions de PSG TV.

Son sentiment en signant au PSG

« Je suis très heureux et très fier. C’est une grande fierté et un grand bonheur de rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain. Mes proches m’accompagnent, c’est une nouvelle expérience dans ma vie et dans ma carrière, et nous allons vivre cette nouvelle vie pleinement« .

Les Portugais déjà présents (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha ou encore Renato Sanches)

« Je pense que leur présence ici a joué un rôle important. J’ai vu combien ils estimaient le club, ça veut dire qu’ils se sentent bien ici. Et il est important pour moi dans cette étape de ma carrière d’avoir des compatriotes qui pourront m’aider à m’intégrer. Il y a aussi les Brésiliens, donc forcément, ça va m’aider« .

Pourquoi le choix d’avoir rejoint le PSG ?

« C’était un tout. Le fait que le PSG soit un des plus grands clubs du monde, avec un des plus grands effectifs. Il y a un entraîneur que je connais, et que le monde entier connaît. Tous ces facteurs m’ont aidés dans ma décision de rejoindre le Paris Saint-Germain« .

L’appréhension qu’il a de rejoindre le PSG

« J’adore l’idée de découvrir un nouveau championnat, d’élargir mes horizons. Apprendre le français sera déterminant dans mon intégration ici. Et j’espère pouvoir faire mes prochaines interviews en français !«

La pression sous les cieux parisiens

« J’aime ressentir la pression. Quand on veut réussir dans un club comme le PSG, il faut accepter la pression et savoir la gérer. Il faut l’utiliser pour se motiver, c’est une bonne chose« .

Ses objectifs en signant au PSG

« Sur le plan collectif, je veux remporter tous les trophées possibles. Et individuellement, je veux aider au maximum l’équipe à atteindre ses objectifs, être cohérent et travailler dur« .

Quel style de joueur est-il ?

« Je pense que je suis un joueur qui lit bien le jeu. Je donne tout à chaque instant sur le terrain, je peux marquer des buts mais pas seulement. Je m’adapte bien au jeu de mes coéquipiers, et je sais rester dans le match pour donner le maximum« .

Un message pour les supporters

« Je veux dire aux supporters que je suis très heureux d’être ici et que je donnerai le maximum à chaque match« .