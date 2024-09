Touché contre Le Havre lors du premier match de la saison, Gonçalo Ramos a dû être opéré et sera absent trois mois. L’international portugais a donné de ses nouvelles quelques semaines après son opération.

Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 lors de la victoire du PSG contre Le Havre (1-4), Gonçalo Ramos, après avoir délivré une passe décisive à Lee Kang-in, avait dû quitter le terrain dès la 15e minutes en raison d’une très grosse faute d’Étienne Youté. Touché à la cheville gauche, l’international portugais souffrait d’une entorse ligamentaire grave. Opéré quelques jours plus tard au Qatar, l’international portugais a commencé sa rééducation au sein de la clinique Aspetar. Il sera absent pendant trois mois. Ces dernières heures, le numéro 9 du PSG a donné de ses nouvelles.

« Je n’ai déjà plus de douleur »

« Je me sens super bien. Je n’avais jamais subi de chirurgie auparavant, mais tout se passe très bien. Je n’ai déjà plus de douleur, donc je pense que c’est le bon moment. Mon programme de rééducation ? Je commence avec un peu de physiothérapie et quelques exercices pour mes jambes, car j’ai besoin de travailler autour de la blessure pour la renforcer, indique le buteur pour le compte X d’Aspetar. Ensuite, je fais maintenant un peu de travail cardio et de renforcement musculaire pour le haut du corps. Ainsi, lorsque je reviendrai sur le terrain, je ne me sentirai pas trop mal, et je continue à m’améliorer chaque jour. » L’attaquant du PSG a enfin salué le travail des équipes de la clinique Aspetar. « C’est incroyable. Tout le monde ici travaille très bien, ils méritent cinq étoiles. Je n’ai rien à dire. C’est incroyable, je me sens vraiment super bien.«