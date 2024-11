Avant même le mercato hivernal 2025, Luis Enrique va voir son effectif se renforcer avec deux blessés très proches d’un retour à la compétition.

L’infirmerie du PSG sera bientôt vide. Si le retour de Presnel Kimpembe sera surveillé de très près après plus d’un an et demi d’absence, deux autres joueurs vont prochainement retrouver la compétition. Il s’agit de Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Le premier cité a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou le 1er mai dernier en Ligue des champions tandis que le Portugais s’était fait opérer de la cheville après un tacle subi lors du premier match de la saison 2024-2025, le 16 août dernier.

Reprise de l’entraînement cette semaine pour Ramos et L.Hernandez

En effet, comme le rapporte RMC Sport, les deux joueurs sont très proches d’un retour. Tout d’abord, ils vont reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Il y a ainsi peu de chance de voir Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez être de retour à la compétition ce vendredi face au Toulouse FC. « Luis Enrique souhaite en effet les voir effectuer plusieurs séances avec le groupe complet avant de les lancer dans le grand bain, et cette deuxième semaine de trêve internationale, avec de nombreux joueurs absents, s’avère trop décousue pour constituer un test assez solide. » Les deux Parisiens devront donc patienter encore quelques jours avant de refouler les pelouses, possiblement face au Bayern Munich en Ligue des champions (26 novembre) ou lors de la réception du FC Nantes, en Ligue 1, quelques jours plus tard (30 novembre), conclut RMC. Une excellente nouvelle pour le PSG et Luis Enrique avec le calendrier intense de cette fin d’année 2024.