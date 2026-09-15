Gonçalo Ramos : « J’ai beaucoup appris auprès de Luis Enrique »

Présent en conférence de presse avec le Milan AC, Gonçalo Ramos a évoqué le PSG et ce que Luis Enrique lui a apporté.

Il fait désormais partie des plus grosses ventes de l’Histoire du Paris Saint-Germain après Bradley Barcola et Neymar. Gonçalo Ramos a décidé de s’offrir un nouveau challenge cet été et a signé au Milan AC contre un chèque record de 75 millions d’euros. Avec le PSG, le supersub portugais, souvent décisif aux meilleurs moments, aura notamment remporté deux Ligue des Champions et deux Super Coupe d’Europe.

Gonçalo Ramos veut apporter au Milan ce qu’il a appris avec Luis Enrique et le PSG

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son passage au Paris Saint-Germain l’aura profondément marqué. Il en gardera notamment le souvenir d’un coach et de partenaires exceptionnels. Gonçalo Ramos ressort de cette aventure avec une seule envie : remporter des titres, peu importe sil marque ou non.

« Supersub, c’était, en quelque sorte, mon rôle là-bas. Je n’ai pas fréquemment été titulaire. J’ai fini par jouer souvent comme remplaçant et j’ai dû relever ce défi de cette manière, a exposé Gonçalo Ramos devant la presse. Et Je n’ai jamais abandonné parce que j’étais remplaçant. (…) J’ai énormément appris, sur le terrain et en dehors, avec le coach Luis Enrique et de certains des meilleurs joueurs qui évoluent au PSG. Ce que je peux apporter ici, c’est cet état d’esprit. Celui de vouloir toujours gagner. (…) Nous voulons tout remporter. J’adore me sentir important. je sais que je peux apporter ma contribution, et pas seulement en marquant des buts. Ceux qui connaissent le football savent que ça va bien plus loin que ça. »