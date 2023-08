Gonçalo Ramos : « Je peux faire mieux »

Ce match nul (0-0) entre le PSG et le FC Lorient, a été l’occasion pour de nombreux parisiens de faire leur grande première. Parmi eux, Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais a disputé sa première rencontre en Rouge & Bleu dans la peau d’un titulaire, et jusqu’à la dernière minute.

Cette première journée de Ligue 1 Uber Eats 2023/2024 est synonyme de grande première pour beaucoup de joueurs du PSG, mais aussi son nouveau coach, Luis Enrique. Ce dernier s’est appuyé sur les services de son attaquant arrivé ces derniers jours sous les cieux parisiens en provenance du SL Benfica. Plus encore, Gonçalo Ramos a débuté la rencontre dans la peau d’un titulaire, et a disputé l’intégralité du match. Cependant, la partie a été difficile pour le Portugais qui a été trop discret. Au micro de Canal +, le numéro 9 du PSG a livré ses premières impressions dans la foulée de ce match nul (0-0) face au FC Lorient : « Je pense que c’est une très bonne équipe, ils ont très bien défendu. Nous avons fais notre maximum, mais nous n’avons pas pu marquer de but ce soir« . En effet, malgré une domination totale, les Parisiens n’ont pas su faire la différence afin de faire trembler les filets, cependant, aucune inquiétude pour Gonçalo Ramos : « Ce n’est que le début, nous avons confiance en notre jeu, et nous allons nous battre« .

Sur le plan personnel, Gonçalo Ramos a, toujours pour le diffuseur Canal +, fait part de son analyse également : « Je me suis senti très bien sur le terrain. Mais je pense qu’on peut faire mieux, et que je peux faire mieux« . Une positivité qu’a continué de véhiculé l’attaquant du PSG en zone mixte : « Je continue de travailler, et si je n’ai pas marquer aujourd’hui, je marquerais au prochain match« .