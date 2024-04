Gonçalo Ramos, l’attaquant le plus efficace d’Europe

Arrivé au PSG l’été dernier, Gonçalo Ramos a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Depuis le début de l’année 2024, il affiche une efficacité remarquable.

Débarqué de Benfica l’été dernier, Gonçalo Ramos n’est pas un titulaire indiscutable sous Luis Enrique au PSG. En 34 matches toutes compétitions confondues cette saison, il n’a été titulaire qu’à 17 reprises. Il aura fallu attendre le Classico du 23 septembre 2023 pour le voir débloquer son compteur but avec un doublé. Son seul autre but de la première partie de saison sera marqué contre l’AS Monaco le 24 novembre. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, installé au poste de numéro 9 du PSG par le coach espagnol, l’international portugais s’est métamorphosé en 2024, malgré un faible temps de jeu.

1 but toutes les 73 minutes de jeu

Buteur lors des trois premiers matches de Coupe de France, il a réussi à se montrer efficace depuis le début de l’année 2024, toujours malgré un faible temps de jeu. Depuis janvier, il a participé à onze marches de Ligue 1 pour 509 minutes de jeu. Malgré ce faible temps de jeu, il a inscrit sept buts. Il affiche ainsi une moyenne impressionnante d’un but toutes les 73 minutes de jeu. Tout simplement, le meilleur ratio dans les 5 grands championnats en 2024, parmi les joueurs à plus de 10 buts, indique le compte X DT Football. Gonçalo Ramos est le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 en 2024 avec sept réalisations. Il devance Kylian Mbappé (6), Vitinha, Randal Kolo Muani et Marco Asensio, qui ont chacun fait trembler les filets à deux reprises.