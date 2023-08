Gonçalo Ramos : le futur grand 9 du PSG ?

Heat Map Gonçalo Ramos – Sofascore

Stats défensives Gonçalo Ramos – Fbref

L’éclosion au très haut niveau ?

À 22 ans, Gonçalo Ramos est dans la phase ascendante de sa carrière. L’attaquant sort d’une saison 22/23 riche en accomplissement et en promesses. On se souvient forcement de sa Coupe du Monde, dont le triplé en huitième de finale face à la Suisse où il a remplacé Cristiano Ronaldo. Un exploit à ne surtout pas minimiser, assumer la relève d’une telle légende témoigne d’une grosse force de caractère face à la pression. ll sort également d’un quart de finale Ligue des Champions face à l’Inter Milan marqué d’un top match face à Bruges où il inscrira un doublé et délivrera une passe décisive. Le champion du Portugal a marqué 4 de ses 19 buts face au top 5 de Liga en 10 matchs. Aujourd’hui selon son rapport statistique, il sous performe légèrement devant le but. Rien d’inquiétant pour un jeune de 22 ans, cela signifie surtout qu’il s’est crée beaucoup d’occasions et qu’il peut/va s’améliorer dans sa finition avec le temps.

Stats offensive Gonçalo Ramos – Fbref

Avec ses qualités de pressing et sa marge de progression devant le but, il a tout d’une belle promesse. Son profil d’attaquant de surface, couplé a son activité sans ballon, joue en sa faveur. Malgré sa légère carence devant le but, nul doute que le joueur progressera sous Luis Enrique. Attaquant capable de peser sur une défense et dans la surface, Nuno Mendes et Achraf Hakimi trouvent enfin un receveur à leurs centres. En somme, hormis un prix toujours discutable (mais qui se justifie par le marché actuel), l’arrivée de Gonçalo Ramos répond à un besoin clair. Le Paris-Saint-Germain tient en sa personne son numéro 9 pour aujourd’hui et on l’espère encore pour de longues années à venir.