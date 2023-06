Gonçalo Ramos, nouvelle priorité du PSG pour son attaque ?

À la recherche d’un avant-centre durant ce mercato estival, le PSG se pencherait désormais sur le cas de Gonçalo Ramos. Un dossier qui s’annonce, une énième fois, très onéreux.

Depuis plusieurs semaines, le PSG prospecte à tout va afin de renforcer au mieux son effectif. Le but affiché est ainsi de recruter à chaque ligne. En défense, Milan Skriniar, au milieu Manuel Ugarte et Kang-im Lee et en attaque, Marco Asensio. Voici les quatre joueurs qui sont actuellement grandement pressentis pour rallier les rangs rouge et bleu. Luis Campos possède, en outre, une autre grosse priorité, celle d’attirer un avant-centre de gros calibre. Là, les pistes se sont multipliés dernièrement.

🚨 BREAKING : Le PSG s’attaque au dossier Gonçalo Ramos ! L'attaquant est une PRIORITÉ pour le club parisien.

Benfica demande au moins 80M€ pour son joueur 💰🇵🇹



[@abolapt] pic.twitter.com/rAZx0fAsla — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2023

Un transfert à hauteur de 80 millions d’euros ?

De Victor Osimhen, en passant par Harry Kane ou Randal Kolo Muani. Les rumeurs foisonnent quant au futur numéro 9 parisien. Et, ce jour, la presse portugaise fait état d’une approche du PSG dans un dossier bien connu. En effet, annoncé dans le collimateur du club de la capitale depuis un petit moment, Gonçalo Ramos intéresserait toujours Luis Campos. Mieux, l’avant-centre benfiquiste se trouverait aujourd’hui tout en haut de la short-list concoctée par le directeur du football lusitanien, nous expose A Bola en ce jeudi matin. Aucune négociation n’aurait encore été entamée par le PSG mais cela ne devrait pas tarder à en croire cette source. Les Lisboètes, quant à eux, n’auraient pas précisément fixé de bon de sortie pour Gonçalo Ramos. Néanmoins, À Bola croit savoir qu’il faudra à minima 80 millions d’euros pour rafler la mise dans ce dossier.

Gonçalo Ramos sort d’une saison de haute volée sous les couleurs de son club formateur du haut de ses 21 ans avec 27 réalisations en 47 apparitions toutes compétitions confondues.