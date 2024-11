Gonçalo Ramos : « On va tout faire pour se qualifier »

Ce mardi soir, lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Gonçalo Ramos a fait son retour sur les terrains. L’international a expliqué se sentir bien avant d’analyser ce nouveau revers parisien.

Un peu plus de trois mois après sa blessure à la cheville contractée lors de la première journée de Ligue 1 sur la pelouse du Havre (1-4, le 10 août), Gonçalo Ramos a refoulé les pelouses avec le maillot du PSG ce mardi soir contre le Bayern Munich dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Entré en jeu à la 72e minute de jeu à la place de Bradley Barcola, l’attaquant n’a pas réussi à son équipe d’égaliser. En zone mixte, l’international portugais a évoqué son retour sur les terrains.

« Je me sens bien, même si on a perdu »

« Finalement, je suis de retour. Je me sens bien, même si on a perdu. On est tous déçus, mais on est concentré sur le prochain match. » L’ancien du Benfica a ensuite analysé cette rencontre avant de se projeter sur les trois derniers matches des Parisiens en Champions League et assurer que son équipe allait tout faire pour se qualifier. « Je pense que c’était un match à 50/50. Le coach m’a dit d’aider l’équipe à presser. Au début, ce n’était pas facile, après, on s’est amélioré. Après le carton rouge, c’était difficile, avance Ramos dans des propos relayés par RMC Sport. Tous les joueurs sont prêts à jouer à n’importe quel poste. On va continuer à travailler, ce n’est pas la fin de la Ligue des champions, il reste trois matches, on va tout faire pour se qualifier pour le tour suivant. »