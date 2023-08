Gonçalo Ramos parisien au plus tard la semaine prochaine

Le PSG tient enfin son attaquant de pointe. Après avoir conclu un accord avec Gonçalo Ramos, le PSG tient un accord de principe avec Benfica.

Dans la grande valse des 9, le Paris Saint-Germain tient son cavalier. Gonçalo Ramos est tout proche de signer au PSG. Joueur de l’écurie Mendes et connu du Luis Campos, le conseiller du football portugais a poussé pour son arrivée au sous les cieux parisiens. Il est un attaquant de surface qui n’est pas avare d’effort. Capable également de peser lourd sur les défenses avec son gabarit, l’attaquant du SL Benfica allie l’aspect athlétique à l’aspect technique. Gonçalo Ramos a inscrit 19 buts en Liga Portugal et 3 en Ligue des Champions au cours de la saison 2022/2023. Il s’impose comme l’option de secours avec la piste Kane qui s’essouffle, Höjlund parti à Manchester ou Vlahovic dont la pubalgie inquiète. Le numéro de 9 de Benfica porte l’espoir de prendre la succession de Cavani, là où Icardi a échoué.

Image : leparisien.fr

Ramos au PSG: un transfert express

Loin d’être la piste avec le plus d’échos, c’est pourtant Ramos qui débarque à Paris. D’un coté il y a Campos qui poussait pour la venue de son jeune compatriote et de l’autre Nasser Al-Khelaïfi qui voulait Kolo Muani. C’est finalement le Portugais qui a eu gain de cause. Le directeur sportif parisien, bien aidé par Jorge Mendes, a très vite conclu un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. Tout s’est accéléré ces dernières 48h où le PSG a également trouvé un accord avec Benfica. Le club lisboète demande 80M€ là où Paris propose 65M€+15M€, une offre acceptée. Les dernières modalités reposent sur le cadre du transfert. Selon RMC Sport, le PSG négocie pour un prêt avec option d’achat obligatoire, une manœuvre qui permettrait de contourner le FPF. Le transfert est en bonne voie et le joueur est attendu au plus tard dans la semaine prochaine.