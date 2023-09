En balance avec Randal Kolo Muani pour débuter face à l’OM ce dimanche soir, Gonçalo Ramos possède une longueur d’avance. Lucas Hernandez, lui, est bien apte.

Depuis l’entame de la saison en cours, Luis Enrique semble avoir opté pour une composition type, seul le poste d’avant-centre restant quelque peu dans le flou. Randal Kolo Muani a, par exemple, débuté face au Borussia Dortmund. Mais face à l’OM, les choses pourraient être différentes puisque Gonçalo Ramos serait pressenti sur le front de l’attaque rouge et bleu, nous informe L’Équipe. L’ancien nantais devrait retrouver donc le banc des remplaçants.

La première tendance de la composition du PSG face à l’OM

🚨 Confirmation : Lucas Hernandez est bien APTE à démarrer contre l’OM ✔️🇫🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/XjEhbIGMYJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 23, 2023

Le joueur prêté par le SL Benfica sera entouré par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, sans surprise donc. Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha formeront l’entrejeu. Enfin, devant Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez sera bien apte pour occuper le couloir gauche défensif. Achraf Hakimi sera son pendant à droite, tandis que Marquinhos et Milan Skriniar constitueront l’axe central.