Gonçalo Ramos regrette le manque d’efficacité du PSG 

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, le PSG recevait le FC Nantes. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a encore péché dans la finition et concédé le match nul (1-1).

Ce samedi soir, le PSG retrouvait les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes. Le club de la capitale va rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi. Dominateurs, les Parisiens vont se procurer de nombreuses occasions, mais comme trop souvent, ils ont pêché dans la finition. Pas dangereux, Nantes va marquer sur sa seule occasion de la rencontre, son premier tir du match. Après la défaite contre le Bayern Munich, le PSG concède un nouveau mauvais résultat (1-1). Au micro de DAZN, Gonçalo Ramos a regretté le manque de finition de son équipe.

« Il faut que l’on garde la tête haute »

« On a été meilleur que Nantes. Ça a été un match difficile parce que l’on n’a pas réussi à marquer plus de buts. On s’est procurés beaucoup d’occasions, mais il faut que l’on garde la tête haute et que l’on continue à travailler. Ce qui a manqué ? Juste la finition, à rester calme devant le but. »