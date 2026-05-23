Gonçalo Ramos, une priorité de l’AC Milan pour son mercato ?

Le mercato du PSG pourrait être animé du côté des arrivés comme des départs. En ce qui concerne ces derniers, Gonçalo Ramos est un candidat. L’international portugais serait la priorité de l’AC Milan pour son poste de numéro 9.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à s’imposer comme le titulaire indiscutable au poste de numéro 9. L’international portugais a du mal quand Luis Enrique le titularise alors que quand il entre en jeu, il fait très souvent la différence. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, l’ancien du Benfica (24 ans) pourrait vouloir quitter le PSG cet été afin d’avoir plus de temps de jeu et de trouver une place de titulaire ailleurs. Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin ou encore de Manchester United, Gonçalo Ramos attiserait également les convoitises de l’AC Milan.

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Il attendra la fin de la Coupe du monde pour bouger dans ce dossier

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard aurait fait de Gonçalo Ramos sa priorité pour son poste d’attaquant de pointe. Le quotidien sportif italien indique que l’AC Milan veut convaincre Massimiliano Allegri, son entraîneur, de rester et veut réaliser un mercato estival ambitieux pour le convaincre. Le club milanais devrait se rapprocher et faire une offre au PSG après la Coupe du monde. La Gazzetta explique que si le dossier Gonçalo Ramos n’aboutissait pas, la direction milanaise se penchera sur deux autres joueurs : Dusan Vlahovic (Juventus Turin) et Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).