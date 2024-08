Gonçalo Ramos victime d’une entorse à la cheville ?

Titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Le Havre (4-1), Gonçalo Ramos a dû sortir au bout de 15 minutes en raison d’une blessure. Il souffrirait d’une entorse à la cheville.

La première sortie officielle de Gonçalo Ramos avec le PSG lors de cette saison 2024-2025 avait très bien commencé. L’international portugais était titulaire à la pointe de l’attaque parisienne et avait délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de Lee Kang-in dès la deuxième minute de jeu. Mais cela va rapidement virer au cauchemar. Après un gros tacle d’un Havrais, l’ancien du Benfica s’est rapidement touché la cheville gauche. Il a dû être remplacé par Randal Kolo Muani dès la quinzième minute de jeu. Il a alors rejoint les vestiaires, aidé par deux membres du staff médical parisien.

« On sait qu’il va manquer des rencontres, j’espère le moins possible »

À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a donné des nouvelles peu rassurantes de son numéro 9. Le coach espagnol a en effet expliqué que cette blessure semblait sérieuse. Ce vendredi soir, l’Equipe explique que l’attaquant du PSG souffrirait d’une entorse de la cheville. Des examens seront passés dans les prochains jours pour connaître la gravité de sa blessure et sa durée d’indisponibilité. En conférence de presse, Luis Enrique a expliqué espérer que l’international portugais manque le moins de matches possibles. « On attend le retour du docteur mais on sait qu’il va manquer des rencontres, j’espère le moins possible. »