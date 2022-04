Hier soir, le PSG Handball est entré dans l’histoire du championnat de France en remportant son 23e match en 23 rencontres. Personne n’avait réussi à gagner ses 23 premiers matches d’une saison de championnat. Un accomplissement que salue le coach des Rouge & Bleu, Raul Gonzalez.

« On vient d’enchaîner une 23e victoire, ce qui n’est pas facile. On est contents, car on se rapproche du titre, mais rien n’est encore fait, tempère le coach parisien pour PSG TV. […] On avait beaucoup de pression après Elverum et quelques blessures. Cesson n’avait pas encore perdu ici, donc il faut féliciter les joueurs pour leurs efforts. Le plus important est d’aller chercher le titre et pour l’instant, tout se passe bien. La semaine prochaine, on va tous pouvoir récupérer. »