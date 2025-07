Goretzka avant PSG / Bayern : « On abordera ce match contre Paris la tête haute »

Ce samedi (18h sur DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Et le milieu allemand, Leon Goretzka, lance déjà ce choc.

J-2 avant cette affiche des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Un choc aux allures de finale entre deux favoris à la victoire finale. Dans une partie de tableau relevée, le club parisien aura à coeur de prendre sa revanche face aux Bavarois après sa défaite en Ligue des champions en novembre dernier (1-0).

« Le PSG a le vent en poupe »

Dans des propos rapportés par Kicker, le milieu allemand, Leon Goretzka, s’est exprimé sur cette rencontre face aux champions d’Europe. Et le joueur de 30 ans ne craint pas les joueurs de Luis Enrique : « Le PSG a le vent en poupe. C’est une très bonne équipe qui a été très dominante en Ligue des Champions. Malgré tout, nous les avons déjà battus une fois cette année. Les conditions ici sont vraiment extrêmes, c’est presque un sport différent. Il faudra faire attention à ce que l’on fait, mais on abordera ce match contre Paris la tête haute. Le Mercedes-Benz Stadium climatisé ? Ah, Je ne savais pas, mais ça a l’air bien. On prend. »