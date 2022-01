Depuis plusieurs mois, l’utilisation d’un schéma à trois défenseurs est espérée par certains supporters du PSG et observateurs du football. Une schéma récemment mis en place lors des vingt dernières minutes de la victoire face au Stade Brestois 29 (2-0) le week-end dernier. En effet, l’entrée de Sergio Ramos aux côtés de Presnel Kimpembe et Marquinhos a permis à Mauricio Pochettino d’expérimenter ce système de jeu. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien entraîneur de Ligue 1 (FC Lorient, Stade Rennais, FC Nantes), Christian Gourcuff, a été questionné sur les rôles Marquinhos et Sergio Ramos dans ce schéma.

« Marquinhos, c’est un formidable défenseur d’axe, il est efficace défensivement et doté d’une belle relance. Il l’a montré quand il jouait dans le rôle de sentinelle au milieu de terrain par son placement et son intelligence aussi. Jouer vingt minutes à la droite d’une défense à trois comme contre Brest ce n’est pas un souci, mais faire toute une carrière dans ce rôle… C’est possible mais ça correspond moins à ses qualités je pense. Ramos a-t-il les qualités pour jouer dans une défense à trois ? Quand le PSG joue à deux centraux, il lui faut des qualités de vitesse pour sécuriser l’équipe sur les contres. Peut-être que mettre Ramos dans une défense à trois est plus sécurisant. »