Après son élimination en Coupe de France face à l’OGC Nice en début de semaine, le PSG voudra se relancer assez rapidement. Et ce dimanche (20h45 sur Prime Video), les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du champion du France en titre, le LOSC, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Seulement 11e du classement, mais à trois points de la quatrième place, les Dogues ont eu deux semaines pour préparer cette rencontre. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur lillois – Jocelyn Gourvennec – s’est exprimé sur cette confrontation face au club parisien. Extraits choisis.

L’état du groupe

« Timothy Weah et Jonathan David sont rentrés ce matin, mais ils sont restés à l’intérieur (en salle). Ils vont très bien. Renato Sanches et Jonathan Bamba sont aussi restés à l’intérieur ce matin. Ils sont restés ce matin sur un entraînement aménagé. On n’a pas de suspendus ou de joueurs blessés. »

La défaite 1-2 au Parc des Princes en octobre dernier

« C’était un très bon match qui s’est mal terminé parce qu’on a raté quelques situations en fin de match et c’était le moment où Paris prenait beaucoup de points en fin de match. Mais notre production aurait dû nous permettre de ne pas repartir avec zéro point. Quoi qu’on dise, on va jouer une équipe très forte. Elle est très critiquée mais elle est aussi très forte. Je rappelle qu’elle n’a perdu que trois matches cette saison (LOSC, Rennes et Manchester City). Ils ne lâchent pas beaucoup de points en route. Et même si parfois, ils ne sont pas aussi dominateurs qu’ils ont pu l’être à un moment donné, ça reste une équipe très forte. Et par rapport à la configuration du match qui arrive, il faudra qu’on soit très très bon à la fois pour bien défendre sur eux parce qu’ils ont beaucoup de talents mais aussi pour être très performant dans l’utilisation du ballon. Ça avait été intéressant au Parc et Donnarumma avait fait beaucoup d’arrêts décisifs aussi. Et ce sera encore ce type de match : très bien défendre, être compact et être juste quand on aura le ballon. »

« Je n’ai pas vu tous les matches et on ne peut pas se faire une idée en voyant un ou deux matches. De le voir en France, c’est une excellente nouvelle et de l’avoir dans notre championnat ça reste toujours une excellente nouvelle et quelque chose de très positif. Après, il a eu des petits pépins mais ça reste un très grand joueur. Il n’y a pas grand chose à dire, ça reste un très très grand joueur et l’un des plus grands de l’histoire. J’espère qu’il jouera encore au foot pendant de nombreuses années. »